Reise buchen für den nächsten Winter

Bei den großen Veranstaltern können Urlauber bereits für den Winter 2018/19 zahlreiche Hotels und Pauschalreisen buchen. Das teilten zum Beispiel Tui und DER Touristik auf Anfrage mit. Bei Thomas Cook Signature und Neckermann sind nach Unternehmensangaben bereits rund 30 Prozent des Winterprogramms buchbar. Bei FTI steht in einigen Reisezielen schon ein großer Teil der Hotels und Pauschalpakete in den Buchungssystemen - und damit lange, bevor die Kataloge in den Reisebüros liegen. Ein Trend: "Generell lässt sich sagen, dass Hotels und Reisen immer früher buchbar gemacht werden", sagt FTI-Chef Ralph Schiller.

(tmn)