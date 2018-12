Während der Fahrt zog der 38-Jährige laut Polizei eine täuschend echt aussehende Softair-Waffe und zielte damit auf andere Fahrgäste. Nachdem der Zug am Freitagabend in den Selmer Ortsteil Bork weiterfuhr, wurde der Mann dort von Polizisten überwältigt.

Dabei habe der alkoholisierte Mann Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt, so die Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Erst am Donnerstag war es in Berlin zu einem Vorfall mit einer Softair-Waffe gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei schoss ein 15-Jähriger damit in eine voll besetzte S-Bahn. Zwei Bundespolizisten, die auf dem Weg zur Arbeit waren, nahmen den polizeibekannten Jugendlichen direkt am Bahnsteig fest. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt.

(kess/AFP)