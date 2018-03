später lesen Kolumne: Hier in NRW Regieren macht nicht allen Spaß FOTO: Ronny Hendrichs FOTO: Ronny Hendrichs Teilen

Sieben Jahre haben sie für den Regierungswechsel gekämpft. Aber jetzt, wo CDU und FDP am Ziel sind, wirkt so mancher in der Fraktion trotzdem unglücklich. Thomas Reisener