Baustelle am Quierschieder Bahnhof Bahnhof noch jahrelang ohne Aufzug

Die Gemeindeverwaltung erreichen immer wieder Nachfragen zur angekündigten Barrierefreiheit am Bahnhof Quierschied, die durch den Bau eines Aufzuges hergestellt werden soll. In einer von der Gemeinde initiierten Informationsveranstaltung am 15. Dezember 2021, die aufgrund der Corona-Bestimmungen online stattfinden musste, sagte Jörg Schmidt, Leiter Technik Portfolio Karlsruhe/Saarbrücken im Regionalbereich Südwest der DB Netz AG, zu, dass der Bahnhof Quierschied nach Abschluss der Brücken-Baumaßnahme einen barrierefreien Zugang erhalten soll. Die Installation eines Aufzugs sei zwischen Land und Bahn beschlossene Sache und „nicht nur daher gesprochen“. Die Deutsche Bahn teilte jetzt in dieser Woche mit: „Die Barrierefreiheit ist ein zentrales Thema. Aufgrund der Vielzahl der Bahnhöfe und der begrenzt verfügbaren öffentlichen Gelder können die Beteiligten jedoch nur sukzessive vorgehen. So werden die Bahnhofsmaßnahmen möglichst so umgesetzt, dass möglichst viele Fahrgäste und Besucher davon profitieren können. Ein Kriterium für den barrierefreien Ausbau sind dabei zum Beispiel die Reisendenzahlen. Diese belegen, wie viele Menschen den Bahnhof jeweils zum Ein- und Ausstieg nutzen. Zum damaligen Zeitpunkt wies dies im Saarland zunächst andere Bahnhöfe aus als Querschied.“ Weiter heißt es: „Mit Abschluss der neuen Rahmenvereinbarung Bahnhofsentwicklungsprogramm Saarland III hat das Saarland nunmehr auch den Wunsch zur barrierefreien Erschließung der Verkehrsstation Quierschied formuliert. Die DB beginnt nun zeitnah mit den Planungen, wobei ein mehrjähriger Planungs- und Realisierungszeitraum bevorsteht“, sagt die Deutsche Bahn.