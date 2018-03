Quarterback Brees verlängert bei den Saints

"Es ging nur darum, was für mich und für das Team der fairste Deal ist, um uns in die beste Position zu bringen, in naher Zukunft erfolgreich zu sein", sagte Brees, der seit 2006 in New Orleans spielt. 2010 hatte der Spielmacher die Saints zum ersten Super-Bowl-Titel in der Klub-Geschichte geführt. In der vergangenen Saison knackte Brees als dritter Quarterback der NFL-Geschichte die Grenze von 70.000 Yards durch Passspiel. Zuvor hatten dies nur Peyton Manning und Brett Favre geschafft.

Im Viertelfinale der diesjährigen Play-offs waren die Saints bei den Minnesota Vikings durch einen Touchdown in allerletzter Sekunde mit 24:29 ausgeschieden.