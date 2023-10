Neue Schulform auf der Ritterstraße Gebundene Ganztagsschule rückt näher

Ausführlich wurde in den vergangenen Monaten in Püttlingen über das Für und Wider diskutiert. Nun ist die Stadt wieder ein Schrittchen näher dran, dass eine von drei Grundschulen, nämlich die Grundschule Viktoria auf der Ritterstraße, von einer Freiwilligen zu einer Gebundenen Ganztagsschule mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht wird. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung billigte der Stadtrat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit, auf der Ritterstraße „die Einrichtung einer gebundenen Ganztagsgrundschule anzustreben“. Dabei war sozusagen in letzter Sekunde noch das Wort „anzustreben“ eingesetzt worden, als Kompromiss für diejenigen, die der ganzen Sache noch etwas skeptisch gegenüberstehen.