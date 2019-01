Die Veröffentlichung persönlicher Daten stellt rund 1000 teils öffentliche Personen bloß, man vermutet den Cyberangriff einer fremden Macht und nun ist ein 20-Jähriger der Täter. Hatte man schon Kanonen in Stellung gebracht, soll nun eine Fliegenklatsche reichen. Leider sind wir nicht das erste Mal genötigt, die Errungenschaften von Facebook und Co. infrage zu stellen. Das vorläufig traurigste Ergebnis dieser Entwicklung können wir in der Person von Donald Trump bewundern. Es besteht wohl kein Zweifel, zwischen erstarktem Populismus und den neuen Medien besteht ein unmittelbarer Zusammenhang.