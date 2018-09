Zahl der Straftaten in NRW ist weiter rückläufig

Die Zahl der Straftaten in Nordrhein-Westfalen ist auch im ersten Halbjahr des Jahres zurückläufig. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die Zahl um 7,1 Prozent auf 642.107 Kriminaldelikte landesweit, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag) unter Berufung auf eine aktuelle Statistik der Polizei berichtet. Die Zahl der Taschendiebstähle liegt demnach um 21,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Wohnungseinbruchsdiebstähle sind in den ersten sechs Monaten des Jahres um 22,8 Prozent zurückgegangen, wie es hieß.

Die Aufklärungsquote beträgt den Angaben nach 53,5 Prozent. Damit werde der „historische Wert“ von 2017 um einen Prozentpunkt verbessert, hieß es. Bereits in der polizeilichen Kriminalstatistik für 2017 war ein deutlicher Rückgang der Kriminalität festgestellt worden.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) erklärte, der Rückgang in fast allen Deliktsbereichen sei erfreulich, sieht aber keinen Grund zur Entwarnung. Die absoluten Fallzahlen seien nach wie vor zu hoch, etwa bei den Wohnungseinbrüchen, erklärte er. „Das waren im ersten Halbjahr immer noch 17.747.“

Hier können Sie sehen, wo die Kriminalität in NRW am höchsten ist.

Michael Mertens, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in NRW, sieht die Polizei derzeit durch die Auseinandersetzungen im Hambacher Forst derzeit besonders gefordert. Der Großeinsatz dort werde über Monate hinweg bis zu 1500 Beamte täglich binden. „Für die Kräftebelastung der NRW-Polizei ist das so als müsste sie tagtäglich einen Bundesligaspieltag mit mehreren Hochrisikospielen absichern“, sagte er. Die Beamten fehlten dann anderswo.

In der Vergangenheit war es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Kohlegegnern und Polizisten im Hambacher Forst gekommen. Dutzende Umweltaktivisten verharren im Wald teils in selbst gebauten Baumhäusern. RWE-Mitarbeiter haben in dieser Woche mit dem Abbau von Baumhäusern und Barrikaden begonnen. Der Energiekonzern erklärte zudem am Freitag, an den geplanten Rodungen ab Mitte Oktober festzuhalten. Umweltaktivisten kündigten eine Demonstration direkt vor Rodungsbeginn an.

(epd/heif)