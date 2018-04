später lesen Köln/Leverkusen Polizei unterbindet illegale Autorennen am Wochenende Teilen

Twittern







Am Wochenende rund um den in der Raserszene so genannten "Car-Freitag" (31. März) hat die Polizei Köln/Leverkusen nach illegalen Autorennen vier Sportwagen aus Großbritannien, Führerscheine und diverse technische Geräte der britischen Fahrer (36, 20, 34 und 36 Jahre alt) beschlagnahmt. Freitagmittag hatten gleich mehrere Autofahrer den Notruf gewählt. Mindestens zehn hochmotorisierte Sportwagen mit britischen Kennzeichen hatten sich demnach aus den Niederlanden kommend im Verlauf der Autobahn4 illegale Rennen geliefert. Die Anrufer berichteten von waghalsigen Fahr- und Bremsmanövern bei Geschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern. Am Sonntagabend (1. April) wählten erneut mehrere Autofahrer die 110 mit der Information über mehrere "Rennwagen" mit britischen Kennzeichen, die sich - diesmal aus Richtung Rheinland-Pfalz kommend - auf der A 61 in Richtung Venlo riskante Rennen lieferten.