Polizei sucht mutmaßlichen Vergewaltiger

Laut Polizei soll am 10. Februar 2018 eine 16-Jährige in Wuppertal-Vohwinkel vergewaltigt worden sein. Den Angaben zufolge wollte das Mädchen zwischen 3 und 4 Uhr in der Nacht mit der Schwebebahn nach Hause fahren. Die 16-Jährige wartete an der Haltestelle "Vohwinkel" auf eine Freundin, die sie abholen sollte, weil die Bahn noch nicht fuhr. Die 16-Jährige sagte der Polizei, ein Mann habe sie in dieser Zeit überfallen und vergewaltigt.

Spezialisten des Landeskriminalamts haben ein Phantombild erstellt, mit dem die Polizei nun fahndet. Der Mann ist Anfang Zwanzig, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, hat braune Augen und sprach akzentfreies Deutsch. Er hatte eine kleine Lücke an der rechten Augenbraue und trug einen blauen Kapuzenpullover.

Hinweise an die Polizei unter 0202/2840.

(sef)