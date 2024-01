Theley Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Theley · Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen: Ein bislang unbekannter Fahrer ist am vergangenen Samstag nach einer Kollision mit einem Mini, der auf dem Parkplatz der Gemeinschaftsschule in Theley abgestellt war, unerlaubterweise geflüchtet, wie die Polizei erst am Mittwoch bekannt gab.

Foto: dpa/Carsten Rehder