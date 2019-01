später lesen Mann hatte Kinder in seiner Gewalt Polizei nimmt Geiselnehmer in Lengerich fest FOTO: dpa / - FOTO: dpa / - Teilen

Im Münsterland hat es am Nachmittag in einer Sporthalle nach Polizeiangaben eine Geiselnahme gegeben. Dabei soll ein Mann in Lengerich eine Übungsgruppe mit Kindern bedroht haben.