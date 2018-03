später lesen Nach Geisterfahrt auf B1 Polizei in Paderborn stellt Führerscheine von Senioren sicher Teilen

Zwei Falschfahrer sind am Wochenende von der Polizei auf der B1 bei Paderborn erwischt worden. Mehrere andere Autofahrer hatten die Geisterfahrer per Notruf gemeldet. Einer erlitt am Ende einen Herzinfarkt.