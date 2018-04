später lesen Dortmund Polizei beschlagnahmt etliche Autos Teilen

Bei umfangreichen Verkehrskontrollen am Osterwochenende, speziell am "Car-Freitag", haben etliche Fahrer von aufgemotzten Autos ihre Führerscheine und teils auch ihre Fahrzeuge eingebüßt. In Köln und Dortmund wurden mehrere Wagen aus dem Verkehr gezogen, nachdem sich Fahrer verbotene Autorennen durch die Innenstädte und über Autobahnen geliefert hatten. Am Karfreitag trifft sich in vielen Städten traditionell die Tuningszene mit ihren leistungsgesteigerten Fahrzeugen.