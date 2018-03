Zwei NDR-Journalisten in Griechenland wieder frei

() Zwei deutsche NDR-Journalisten, die in Griechenland im Grenzgebiet zur Türkei festgenommen wurden, sind wieder frei. Ein Gericht in der nordgriechischen Stadt Orestiada folgte einem Antrag der Verteidigung und sprach sie am Samstag vom Vorwurf des illegalen Betretens einer Sperrzone frei. Die beiden Reporter hatten laut NDR in der Region zur Situation von Flüchtlingen recherchiert und dabei „versehentlich militärisches Sperrgebiet betreten“.