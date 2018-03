später lesen Amtsübergabe-Zeremonie Zwei Minister wie „Plisch und Plum“ Teilen

Der neue Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einer launigen Zeremonie das von Peter Altmaier (CDU) geschäftsführend geleitete Finanzressort übernommen. Altmaier, nun Wirtschaftsminister, erinnerte gestern an die erfolgreiche Zusammenarbeit von Karl Schiller (Wirtschaft/SPD) und Franz-Josef Strauß (Finanzen/CSU) in der ersten großen Koalition 1966, wie Teilnehmer der nicht-öffentlichen Amtsübergabe berichteten. Die beiden waren in Anlehnung an das für seine Streiche bekannte, von Wilhelm Busch geschaffene Hundepaar „Plisch und Plum“ genannt worden.