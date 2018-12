später lesen Staugefahr Zu den Feiertagen wird es auf den Autobahnen eng Teilen

Twittern







Zu Weihnachten wird wieder mehr Verkehr auf Autobahnen erwartet. An diesem Wochenende beginnen Schulferien in allen Bundesländern sowie in etlichen Nachbarländern. Der ADAC rechnet daher schon für heute mit etlichen Fahrzeugen auf den Autobahnen in den Ballungsräumen – und auch im Saarland wie im benachbarten Rheinland-Pfalz. dpa