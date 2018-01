später lesen Weltwirtschaftsforum Zahmer Auftritt von Trump in Davos FOTO: Laurent Gillieron / dpa FOTO: Laurent Gillieron / dpa Teilen

Der mit Spannung erwartete Auftritt von Donald Trump in Davos verlief vergleichsweise unspektakulär. Der US-Präsident zeigte sich am Freitag bei seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum wenig angriffslustig und stellte sogar vage eine Rückkehr zum Freihandel in Aussicht. ⇥Foto: Gillieron/dpa