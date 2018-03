später lesen Tarifstreit Warnstreiks im Saarland gehen weiter Teilen

Twittern







(SZ) Die bundesweite Streikwelle im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst rollt weiter auch über das Saarland. In Neunkirchen, Spiesen-Elversberg und Schiffweiler folgten gestern kommunale Beschäftigte dem Streik-Aufruf der Gewerkschaft Verdi. Auch einige Kitas blieben dicht. Bis Freitag sind laut Verdi weitere Ausstände geplant, heute in Homburg, Bexbach und Kirkel. Der Saar-Beamtenbund kündigte unterdessen landesweite Warnstreiks nach den Osterferien an.