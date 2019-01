Danach hätten Kim und seine Frau Ri Sol Ju an einem Abendessen mit Xi in der Großen Halle teilgenommen.

In einem Sonderzug war Kim in Peking eingetroffen, wo er bis Donnerstag bleiben will. In sozialen Medien kursierten Videos von einem Autokonvoi und einer Motorradstaffel, die vom alten Pekinger Bahnhof durch die Innenstadt rollten. Die Visite erfolgt vor dem Hintergrund der stockenden Verhandlungen über eine atomare Abrüstung des isolierten stalinistischen Staates. Die Gespräche dienen Kim der Vorbereitung für den Gipfel mit US-Präsident Trump, der trotz mangelnder Fortschritte bei der Abrüstung in Bälde stattfinden soll.