Vor allem Fachkräfte nutzen Rente mit 63

Nur bei 2,4 Prozent der Personen, die im Jahr 2016 die Regelung nutzten, war die Einbeziehung von Krankheitszeiten für das Erreichen von 45 Versicherungsjahren ausschlaggebend. Union und SPD hatten vor vier Jahren bei Einführung dieser Rente vor allem auf gesundheitlich angeschlagene „Malocher“ abgezielt. „Die Zahlen bestätigen das, was wir tagtäglich in unseren Betrieben erleben: Fachkräfteflucht in den Ruhestand“, hieß es gestern beim Verband der Familienunternehmer.

Vorzeitig ohne Rentenabschläge kann in den Ruhestand gehen, wer auf 45 Versicherungsjahre kommt. Die Grenze für den vorgezogenen Renteneintritt steigt allerdings schrittweise an und liegt derzeit bei 63 Jahren und acht Monaten. Vor der Neuregelung war eine abschlagsfreie Rente erst mit 65 Jahren möglich.