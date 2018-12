später lesen Spiesen Vater und Sohn sterben in Spiesen nach Gasaustritt Teilen

Bei einer Tragödie in Spiesen sind am Samstag ein 81-Jähriger und sein 48-jähriger Sohn gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fand die Ehefrau des Vaters die leblosen Körper der beiden am frühen Nachmittag in ihrem Haus in der Galgenbergstraße.