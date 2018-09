USA gedenken der Opfer des Terrors vor 17 Jahren

„Dieses Feld ist jetzt ein Zeichen für amerikanischen Widerstand“, sagte Trump in Shanksville. „Diese Gedenkstätte ist eine Botschaft an die Welt: Amerika wird sich niemals der Tyrannei unterwerfen.“ Vizepräsident Mike Pence nahm unterdessen an einer Gedenkfeier im Pentagon teil.

In New York markierten zum Gedenken an die Opfer der Anschläge schon in den Nächten zuvor zwei blaue Lichtstrahlen stundenlang die früheren Standorte der beiden Türme. Angehörige lasen die Namen der ums Leben gekommenen Menschen vor.