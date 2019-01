Aus Sicherheitsgründen würden jedoch keine Informationen über den genauen Zeitplan, Orte und Truppenbewegungen veröffentlicht. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, rund zehn gepanzerte Fahrzeuge und weitere Maschinen seien von der US-Basis in der ostsyrischen Provinz Al-Hasaka abgezogen worden.

In der Region wächst die Sorge vor einer türkischen Offensive gegen die Kurden, was den Kampf gegen den IS destabilisieren könnte.

Unterdessen zeigten sich die Vereinten Nationen tief besorgt über neue Kämpfe im Raum Hadschin im Osten Syriens. Immer mehr Zivilisten fielen der Gewalt zum Opfer, erklärte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Freitag in Genf. Tausende Menschen seien auf der Flucht.