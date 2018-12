später lesen US-Präsident Trumps Blitzbesuch in Ramstein Teilen

Prominenz in der Pfalz: Auf dem Rückflug von einem überraschenden Truppenbesuch im Irak hat US-Präsident Donald Trump einen Zwischenstopp in Ramstein eingelegt. Die Air Force One landete gestern am frühen Morgen auf dem Stützpunkt der US-Luftwaffe. dpa