Auf den gefährlichen Seerouten über das Mittelmeer hätten 2297 Migranten und Flüchtlinge ihr Leben verloren oder würden vermisst. Auch in Nordafrika seien mindestens 567 Menschen auf der Flucht gestorben oder würden vermisst. In Afrika südlich der Sahara seien 559 Todes- und Vermisstenfälle erfasst worden. An der Grenze der USA zu Mexiko sind demnach mindestens 393 Menschen gestorben. Insgesamt ging die Zahl der Todes- und Vermisstenfälle unter Migranten und Flüchtlingen jedoch zurück. 2017 lag sie bei 6197, im Jahr 2016 bei mehr als 8000, so die UN.