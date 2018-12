32 Prozent würden das Geld sparen, 25 Prozent in ein Traumhaus investieren. Die Ergebnisse fielen aber je nach Bundesland unterschiedlich aus. So würde fast jeder zweite Brandenburger (44 Prozent) bei einem Lottogewinn seine Familie und Freunde bedenken. Die Schwaben wurden dagegen ihrem Ruf als sparsame Menschen gerecht: In Baden-Württemberg rangierte mit 38 Prozent das Sparen auf dem ersten Platz. YouGov hatte mehr als 2000 Menschen im Alter von über 18 Jahren online gefragt, was sie mit 300 000 Euro machen würden, wenn sie diese zu Weihnachten gewinnen würden.