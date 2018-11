In einer TV-Ansprache betonte der Staatschef, dass der Schritt wegen einer lang vorbereiteten Provokation Russlands in der Meerenge von Kertsch notwendig geworden sei. Am Wochenende hatte Moskaus Küstenwache dort Patrouillenbooten der ukrainischen Marine die Durchfahrt mit Gewalt verweigert und die Schiffe geentert. EU, Nato und die USA verurteilten den Angriff scharf.