Wissenschaft arbeitet an Mittel gegen Fettleibigkeit

Abnehmen per Pille? Forscher arbeiten an einem Mittel, das Körperfett zum Schmelzen bringt. Erste Versuche in Singapur mit Mäusen waren vielversprechend. Die Nagetiere wurden trotz fettreicher Nahrung nicht dick. > Seite D 5