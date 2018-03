Türkische Armee erobert syrische Kurden-Stadt Afrin

Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Einnahme des Stadtzentrums. Es habe gestern aber noch Kämpfe mit einigen kurdischen Einheiten in der Stadt gegeben, die vereinzelt Widerstand leisteten. Die Menschenrechtler sitzen in London, stützen sich aber auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien.

Ein Sprecher der FSA-Rebellen sagte, seine Einheiten kontrollierten nun 97 Prozent von Afrin. Ein Sprecher der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) dagegen räumte keine Niederlage ein und rief zum Widerstand auf. Im Konflikt mit der Türkei sei man lediglich in eine „neue Phase“ des Guerilla-Krieges getreten, hieß es in einer Erklärung.