Trump kritisiert Fehlen von Geldern für Mauerbau

Der Präsident kann gegen alle Gesetze sein Veto einlegen, das dann wiederum nur mit Zweidrittelmehrheiten in beiden Häusern des Kongresses aufgehoben werden kann. Sein Protest gegen den Haushaltskompromiss schürte in Washington Sorgen, dass es zur bereits dritten Haushaltssperre in diesem Jahr kommen könnte.Der Kongress hat nur noch bis zum 30. September Zeit, ein neues Haushaltsgesetz zu verabschieden und damit eine Finanzblockade zu verhindern.