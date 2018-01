später lesen US-Präsident Trump hat Ärger wegen angeblichem „Drecksloch“-Satz Teilen

Hat er es schon wieder getan? Erneut steht US-Präsident Donald Trump in einem Sturm der Entrüstung, bei dem es um einen verbalen Ausraster geht, den er aber abstreitet. US-Medien meldeten jedenfalls am Donnerstagabend, Trump habe Länder in Mittelamerika und Afrika als „Drecksloch-Staaten“ bezeichnet. Bei einem Treffen mit Senatoren soll er gepoltert haben, warum die USA so viele Migranten aus Haiti, El Salvador oder Afrika, den „Drecksloch-Staaten“, aufnehmen müssten.