Trierer Bischof empfängt die Sternsinger

Die bundesweite Aktion „Dreikönigssingen“ hat am Freitag in Trier begonnen. Laut Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ kamen mehr als 2600 junge Menschen in ihren typischen Gewändern zusammen. Mit dabei war auch der Trierer Bischof Stephan Ackermann. Die Sternsinger, die jedes Jahr um den Dreikönigstag (6. Januar) von Haus zu Haus ziehen, wollen in diesem Jahr besonders auf die Folgen der weltweiten Kinderarbeit aufmerksam machen. ⇥Foto: Harald Tittel/dpa