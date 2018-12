Die Zahl der Todesopfer nach den Schüssen in der Nähe des Weihnachtsmarkts am Dienstag stieg von zwei auf drei. Ein viertes Opfer sei hirntot, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Von dem polizeibekannten mutmaßlichen Attentäter fehlte zunächst weiter jede Spur. Dass er sich in Deutschland aufhalten könnte, schließen die Ermittler nicht aus. Die Bundespolizei kontrollierte insbesondere in der Grenzstadt Kehl, aber auch im Hinterland, wie eine Sprecherin mitteilte. Überwacht würden Fahrzeuge, der Personenverkehr über einer Fußgängerbrücke über den Rhein sowie Züge und Straßenbahnen. Auch an der Grenze zum Saarland gab es zum Teil längere Wartezeiten.