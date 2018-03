später lesen Psychologie Studie: Fahrassistenten bringen mehr Stress Teilen

Autonome Autos sollen den Fahrer entlasten – zurzeit sorgen sie allerdings eher für Stress. Das haben Forscher der Hochschule Kempten in einer Studie zu Fahrassistenzsystemen moderner Autos herausgefunden. Die Forscher hatten Testpersonen in einen Fahrsimulator gesetzt, in dem ein Spurhalteassistent unter realen Bedingungen aktiv war. Das System kann durch leichtes Gegenlenken eingreifen, wenn der Fahrer unkonzentriert die Fahrbahnmarkierungen überfährt.