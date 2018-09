Studie bestätigt Vorurteile über Regionen in Deutschland

Für ihre „psychologischen Landkarten“ untersuchten sie gemeinsam mit Kollegen aus Australien, Großbritannien und den USA die Ausprägungen von fünf verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen. Dazu wurden die Daten von mehr als 73 000 Personen im Alter zwischen 20 und 64 Jahren analysiert. Dabei zeigten sich charakteristische Profile, die gängige Vorurteile teilweise bestätigen. So seien Süddeutsche und die Bewohner großer Städte, wie Berlin, Hamburg oder München, stärker nach außen gewandt als etwa die Menschen an der Küste. Auch das Bild vom introvertierten Ostdeutschen und dem eher extrovertierten Westdeutschen habe sich bestätigt. Die Verträglichkeit sei in Mecklenburg-Vorpommern weniger ausgeprägt als im südlichen Bayern. Dafür gebe es im Nordosten mehr Gewissenhaftigkeit.