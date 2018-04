SPD hat seit Februar 6000 Mitglieder verloren

Die SPD hat in den beiden vergangenen Monaten etwa 6000 Mitglieder verloren. Ende März hatten die Sozialdemokraten noch 457 700 Mitglieder, sagte eine Parteisprecherin gestern. Zum Stichtag für das SPD-Mitgliedervotum über den Eintritt in die große Koalition am 6. Februar waren noch 463 723 Menschen Mitglied der Partei. Zu den Gründen für die hohe Zahl an Parteiaustritten äußerte die Sprecherin sich nicht. Nach einem Sonderparteitag im Januar hatte die SPD eine Eintrittswelle verzeichnet. Die Entscheidung für eine erneute große Koalition mit der Union war in der Partei äußerst umstritten gewesen.