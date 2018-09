Spahn glaubt nicht, dass Merkel ihre Nachfolge selbst regelt

Glaubt man Spahn, ist das aber kein Vorteil für die Saarländerin. Gestern wurde er in Berlin gefragt, ob Merkel die Neuaufstellung der CDU selbst regeln dürfe. „Ich glaube nicht (...), dass am Ende irgendwie derjenige, der vorne steht, entscheidet, was alles nach ihm passiert“, sagt er. Er glaube auch gar nicht, dass die Kanzlerin das erwarte. Allerdings laufe es auch nicht folgerichtig auf ihn selbst als Kanzler zu. Anlass war die Vorstellung einer Biografie des 38-jährigen Gesundheitsministers.

(ulb)