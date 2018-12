Er wollte es genau wissen und tat, was er als Soziologe immer tut: nach den Zahlen gucken. Beispielsweise gebe es weltweit mittlerweile 80 Prozent weniger Kriegstote als noch Anfang der 50er Jahre. Anfang der 80er Jahre lebte jeder vierte Mensch in extremer Armut, heute nur noch einer von zehn. Die Lebenserwartung habe sich innerhalb von 200 Jahren verdoppelt, in vielen Regionen sogar verdreifacht. Egal ob Wohlstand, Gesundheit, Gewalt, Lebensqualität, Einwanderung, Umwelt – fast alles werde besser, sagte der Autor des Buches „Warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden“.