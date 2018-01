später lesen Ex-Saar-Ministerin Simone Peter gibt Grünen-Spitze ab FOTO: Soeren Stache / dpa FOTO: Soeren Stache / dpa Teilen

Die Grünen-Chefin Simone Peter wird nicht wieder für den Parteivorsitz kandidieren. Sie wolle sich der Erneuerung der Bundesparteispitze nicht verschließen, schrieb die 52-jährige Saarländerin in einem offenen Brief an die Grünen. Mit der Kandidatur der niedersächsischen Grünen-Politikerin Anja Piel sei „weiter Bewegung“ in die Kandidatenfrage gekommen, „die mich wiederum bewogen hat, den Platz frei zu machen“, teilte die frühere Saar-Umweltministerin mit. ⇥Foto: Stache/dpa