Begegnung in der Dämmerung: Auf den Spicheren Höhen bei Saarbrücken erlaubte der klare Frühlingshimmel jetzt einen Blick auf dieses seltene Bild am Himmel. Mars, Saturn und als größte Scheibe der Mond zeigten sich am Wochenende früh morgens dort beim Blick Richtung Ensheim und Bübingen gemeinsam vor dem Schimmer der Milchstraße.⇥ Foto: Sebastian Voltmer