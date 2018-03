(dpa) Auch nach der Umstellung auf neun Jahre Gymnasium (G9) können Schulen in Nordrhein-Westfalen auf Samstagsunterricht verzichten. Die Stundentafel ermögliche es den Gymnasien, im Halbtagsbetrieb an fünf Tagen in der Woche zu unterrichten, erläuterte Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gestern in Düsseldorf. Allerdings könne die Schulkonferenz Unterricht am Samstag ermöglichen.