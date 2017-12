später lesen 990 Liter pro Quadratmeter Saarland war 2017 das regenreichste Bundesland FOTO: Christoph Schmidt / dpa FOTO: Christoph Schmidt / dpa Teilen

Twittern







(dpa) Das Saarland war 2017 das niederschlagreichste Bundesland. Das geht aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes hervor, der am Freitag in Offenbach seine Jahresbilanz vorlegte. Es fielen beinahe 990 Liter pro Quadratmeter, im vieljährigen Mittel sind es hierzulande nur 945 Liter pro Quadratmeter. Ein weiterer Rekord an der Saar: Der April war neben 1893 und 2007 der trockenste seit Beginn regelmäßiger Messungen im Jahr 1881. Die mittlere Jahrestemperatur lag bei exakt zehn Grad, der Durchschnitt wäre 8,9 Grad. Mit gut 1655 Stunden schien auch öfter die Sonne als in der Vergleichsperiode (1571 Stunden).