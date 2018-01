später lesen Gehälter Saarländer liegen bei Gehältern im Mittelfeld Teilen

() Die Saarländer liegen in einem bundesweiten Vergleich der Gehälter auf Platz acht. Dies hat eine Untersuchung des Portals Gehalt.de ergeben. Die attraktivsten Länder für Berufseinsteiger sind demnach Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Grund hierfür sei der hohe Anteil an Firmenzentralen und Spitzenposten. Als finanziell attraktivste Branchen an der Saar gelten Unternehmensberatungen, Banken, die Autoindustrie, Medizintechnik und der Maschinenbau. Schlecht bezahlt wird der Studie zufolge dagegen im Groß- und Einzelhandel, in Werbung und PR, dem Internet- und Versandhandel sowie in der Hotellerie und Gastronomie. ts