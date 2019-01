Bereits am späten Donnerstagabend sei eine mit „nationalsozialistische Offensive“ unterzeichnete Mail mit einer Bombendrohung beim Landgericht eingegangen. Auch in mehreren anderen Landeshauptstädten waren Landgerichte nach Bedrohungen geräumt worden. Betroffen waren Wiesbaden, Potsdam, Magdeburg, Erfurt und Kiel. Auch in Hamburg ging eine Drohmail ein, das Gericht musste aber nicht geräumt werden.