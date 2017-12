später lesen Betreut.de-Studie Saarbrücken ist ein guter Platz für gute Vorsätze Teilen

Twittern







In wenigen Tagen begrüßen die Saarländer mit knallenden Korken das neue Jahr und schmieden wieder einmal Vorsätze. Auch 2018 ist das Jahr, in dem alles besser werden soll: mehr Sport, weniger Stress, mehr Zeit mit der Familie. Nach einer Studie des Online-Portals „betreut.de“ können die Saarbrücker dabei besonders wenig Ausreden vorschieben. Denn in ihrer Stadt lassen sich Vorsätze angeblich sehr gut einhalten. Der Wohnort habe großen Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg der Vorsätze, meint der Online-Anbieter. Hierzu hat „betreut.de“ 75 deutsche Städte nach vier Kriterien verglichen: Gesünder leben, Zeit für Familie, mehr entspannen und sich verlieben. Stephanie Schwarz