Parteitag in Dillingen Saar-SPD will Mitglieder befragen

Die saarländische SPD will ihre Parteistrukturen reformieren. Geplant sind die Einführung eines Mitgliederentscheids auf Landesebene sowie neue Beteiligungsmöglichkeiten für Nicht-Mitglieder. Das geht aus einem Leitantrag des Parteivorstandes für den Landesparteitag am Freitag und Samstag in Dillingen hervor. Dort soll Anke Rehlinger zur neuen Parteichefin gewählt werden. Bundesjustizminister Heiko Maas gibt das Amt nach 17 Jahren ab.