Saar-Koalition ist zufrieden mit dem Berliner Ergebnis

In dem Sondierungspapier von Union und SPD finden sich auch mehrere Anliegen der schwarz-roten Landesregierung wie eine Entlastung der Eltern von Kita-Gebühren, die Einführung von flächendeckenden Personaluntergrenzen in Kliniken und die stärkere Förderung von Langzeitarbeitslosen wieder. Die CDU verwies auch auf einheitliche Alters-Tests von jungen, alleinreisenden Flüchtlingen. Die Ergebnisse seien „eine große Chance für das Saarland“, sagte Fraktions­chef Tobias Hans. SPD-Landeschef Heiko Maas und Vize-Regierungschefin Anke Rehlinger erklärten, die Sozialdemokraten hätten in den Gesprächen mit der Union „wichtige Kompromisse“ erzielt, auch wenn sie nicht alle eigenen Wünsche hätten umsetzen können. Linken-Fraktionschef Oskar Lafontaine sagte hingegen, vier Jahre „Weiter so wie bisher“ seien programmiert, auch wenn es einzelne Verbesserungen, etwa bei Rente und Gesundheit gebe.