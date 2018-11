später lesen Vergabe der neuen 5G-Frequenzen Rehlinger fordert schnellen Mobilfunk auf dem Land FOTO: dpa / Harald Tittel FOTO: dpa / Harald Tittel Teilen

Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger hat Überlegungen in der Bundesregierung scharf kritisiert, die neue, ultraschnelle Mobilfunktechnik 5G vorrangig nur in Metropolen vorzusehen. Die SPD-Politikerin forderte gestern einen flächendeckenden Ausbau „bis ins kleinste Dorf“ mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland und saarländische Interessen. SZ