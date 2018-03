Regierung kündigt satte Renten-Erhöhung an

Gute Nachrichten für die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland: Ihre gesetzlichen Altersbezüge werden zum 1. Juli um gut drei Prozent angehoben. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung gestern mit. „Auch in diesem Jahr führen die gute Lage am Arbeitsmarkt und die Lohnsteigerungen der Vergangenheit zu besseren Renten“, erklärte dazu Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD).

In den alten Bundesländern steigen die Renten um 3,22 Prozent und in den neuen Ländern um 3,37 Prozent. Ein Ruheständler mit Altersbezügen von 1000 Euro im Monat bekommt demnach ab Juli im Westen 32,20 Euro mehr. Im Osten beträgt das Plus 33,70 Euro. Der Rentenwert, also der Wert eines sogenannten Entgeltpunktes in der gesetzlichen Rentenversicherung, erhöht sich in den alten Ländern von 31,03 Euro auf 32,03 Euro und in den neuen Ländern von 29,69 Euro auf 30,69 Euro. Die Ostrenten erreichen damit 95,8 Prozent des Westniveaus (bisher 95,7). Für die aktuelle Rentenerhöhung werden Lohnsteigerungen von 2,93 Prozent in den alten und 3,06 Prozent in den neuen Bundesländern zugrunde gelegt.

Für West-Rentner handelt es sich um die zweithöchste Rentenanhebung der letzten zwei Jahrzehnte. Nur im Jahr 2016 war das Plus mit 4,25 Prozent größer. Im Osten ist es im gleichen Betrachtungszeitraum die vierthöchste Rentenanhebung.